Илюмжинов рассказал о попытке сместить его с поста президента ФИДЕ

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов рассказал о попытке сместить его с поста руководителя организации. Об этом сообщает ТАСС.

«Меня хотели сместить, но это не удалось сделать. Я ничего не подписывал и в отставку не ухожу. Думаю, это дело рук американцев, и это называется подставой», — заявил функционер.

В беседе с Национальной службой новостей (НСН) Илюмжинов отметил, что сохранит свой пост как минимум до сентября следующего года, когда пройдут президентские выборы.

Ранее в понедельник, 27 марта, на сайте ФИДЕ сообщалось, что Илюмжинов объявил о решении уйти в отставку на заседании президентского совета организации в Афинах.

9 ноября прошлого года Госдеп отказал Илюмжинову во въезде в США. Из-за этого он не смог посетить матч за звание чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным, проходивший в Нью-Йорке.

Функционер — бессменный президент ФИДЕ с 1995 года.