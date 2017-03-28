Президент шахматной федерации США ответил на обвинения Илюмжинова

Президент Шахматной федерации США (US Chess) Гари Уолтерс ответил главе Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсану Илюмжинову, обвинившему американцев в попытке сместить его с поста руководителя организации. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Хотя мы и не скрываем, что хотели бы видеть во главе ФИДЕ другого человека, мы никогда не принимали участие в организации импичмента или даже разговорах о нем. Наша позиция хорошо известна. Мы предоставили ФИДЕ открытое письмо от 14 февраля 2017 года. В этом письме есть заявление о том, что мистер Илюмжинов внес смуту в великую игру шахматы», — заявил Уолтерс.

Президент Шахматной федерации Англии Доминик Лоусон в свою очередь отметил, что ситуация в ФИДЕ представляет собой «полный хаос, что, впрочем, для них абсолютно нормально».

В понедельник, 27 марта, ФИДЕ на своем официальном сайте сообщила, что Илюмжинов объявил о решении покинуть свой пост на заседании президентского совета организации в Афинах. Сам функционер заявил, что не подавал в отставку, а подобные провокации идут со стороны представителей US Chess.

9 ноября прошлого года Госдеп США отказал Илюмжинову во въезде в страну.