Карякин покинул десятку лучших шахматистов мира

Российский гроссмейстер Сергей Карякин покинул первую десятку рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом сообщается на сайте организации.

Карякин за прошедший месяц потерял два очка. Сейчас в его активе 2781 балл, спортсмен занимает 11-е место. Лучшим из россиян остается Владимир Крамник, располагающийся на третьей строчке (2808 очков). Лидирует в рейтинге норвежец Магнус Карлсен (2832), второе место занимает американец Уэсли Со (2812).

В женском рейтинге ФИДЕ лидирует китаянка Хоу Ифань (2666), на втором месте ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2583). На третьей строчке расположилась украинка Анна Музычук (2569). Лучшая из россиянок — Екатерина Лагно — поднялась с восьмого на седьмое место (2539).

С 11 по 30 ноября прошлого года в Нью-Йорке проходил матч за титул чемпиона мира по классическим шахматам между Карякиным и Карлсеном. По итогам 12 основных партий соперники не выявили победителя, судьба титула решилась на тай-брейке, где сильнее был норвежец