Крамник посоветовал Карякину сосредоточиться на шахматах

Российский шахматист, 14-й чемпион мира Владимир Крамник объяснил неудачное выступление своего коллеги и соотечественника Сергея Карякина на супертурнире в норвежском Ставангере. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает «Независимая газета».

«Карякин в последнее время тратит много сил и энергии на популяризацию шахмат и множество вещей, не связанных со спортом. Мне кажется, что у него из-за этого появились проблемы с энергетикой, он устает в конце турнира. Он держался нормально до финишной прямой, а там сдал. Ему надо чуть-чуть отдохнуть и полностью уйти в шахматы», — заявил Крамник.

Соревнования с призовым фондом 249 тысяч евро проходили с 6 по 16 июня. Шахматисты провели по девять матчей. Крамник поделил вторую строчку с американцем Хикару Накамурой, а Карякин занял последнее, десятое место. Выиграл турнир Левон Аронян из Армении.

В ноябре 2016 года в Нью-Йорке проходил матч за титул чемпиона мира по классическим шахматам, в котором Карякин уступил норвежцу Магнусу Карлсену на тай-брейке.