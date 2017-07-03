Чемпион мира по шахматам Карлсен стал героем фотошоп-битвы

Пользователи Reddit устроили фотошоп-битву, используя фотографию, на которой чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен получает памятную тарелку за победу на турнире Your Next Move.

Источником вдохновения юзеров стало искаженное отражение гроссмейстера Мориса Эшли, который вручал награду Карлсену.

Фото: reddit 1 /3

С 11 по 30 ноября в Нью-Йорке проходил матч за титул чемпиона мира по классическим шахматам между российским гроссмейстером Сергеем Карякиным и Карлсеном. По итогам 12 основных партий соперники не выявили победителя, судьба титула решилась на тай-брейке, где сильнее оказался норвежец.

Этот титул стал для норвежца вторым подряд. В 2013 году он оказался сильнее в серии с индийцем Вишванатаном Анандом.