Овечкин соберет «команду Путина»

Капитан «Вашингтон Кэпиталс», российский хоккеист Александр Овечкин объявил о создании общественного движения под названием Putin Team («команда Путина»). Об этом он сообщил в Instagram.

«Быть частью такой команды — для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна», — написал спортсмен.

Овечкин отметил, что никогда не скрывал своего отношения к президенту России, и напомнил, что всегда открыто поддерживал его. «Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию!» — добавил он.

Летом этого года российский лидер поздравил хоккеиста и его избранницу Анастасию Шубскую со свадьбой. Как сообщали в Кремле, президент подарил молодоженам чайный сервиз.

Овечкин неоднократно демонстрировал лояльность Владимиру Путину, одеваясь в майки с его изображением. Помимо этого, капитан «Вашингтон Кэпиталс» и глава государства вместе играли в хоккей.