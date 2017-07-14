Песков рассказал о свадебном подарке Путина Овечкину и Шубской

Президент России Владимир Путин подарил сыгравшим свадьбу российскому хоккеисту Александру Овечкину и модели Анастасии Шубской чайный сервиз. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает в пятницу, 14 июля, РИА Новости.

Изначально о подарке президента сообщила сама Шубская, похваставшаяся им в Instagram. Через какое-то время девушка удалила пост.

Овечкин и Шубская поженились 8 июля. Путин поздравил их со свадьбой. Певец Николай Басков зачитал пожелания главы государства со сцены на церемонии бракосочетания.

Выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Овечкин остался вне списка кандидатов в сборную России на олимпийский сезон. Ранее руководство НХЛ объявило, что игроки лиги гарантированно пропустят Игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Конфликт произошел из-за того, что представители Международного олимпийского комитета (МОК) отказались идти навстречу НХЛ в вопросе о компенсации за участие хоккеистов в соревнованиях.