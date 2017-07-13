Глава профсоюза игроков НХЛ оценил перспективы Овечкина сыграть на Олимпиаде

Участие российского хоккеиста Александра Овечкина в зимней Олимпиаде 2018 года Пхенчхане будет зависеть от решения клуба «Вашингтон Кэпиталс», за который выступает 31-летний форвард. Такое мнение высказал глава профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дональд Фер. Его слова приводит Sportsnet.

«Овечкин сказал, что он поедет на Олимпиаду в любом случае. Мы непублично обсуждали это заявление с представителем игрока и с самим Александром. Остается ждать индивидуального решения клуба о том, едет ли он на Игры. От этого все зависит», — сказал Фер.

Функционер добавил, что любой хоккеист, который имеет шанс сыграть на Олимпиаде, хотел бы это сделать.

3 апреля официальные представители НХЛ объявили о недопуске игроков до участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. На следующий день Овечкин сообщил о намерении поехать на Игры-2018 вопреки запрету НХЛ. Аналогичное заявление сделал другой российский форвард Евгений Малкин.