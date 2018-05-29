Овечкин получил шайбой по лицу в проигранном матче финала Кубка Стэнли

NHL / YouTube

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил шайбой в лицо во время первого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Найтс». Видеозапись появилась на YouTube-канале Национальной хоккейной лиги.

Материалы по теме «Молодчик, Саня» Овечкин — в финале Кубка Стэнли. Это его последний шанс взять трофей

В первом периоде встречи в Овечкина, сидевшего на скамейке запасных, прилетела шайба. Форвард протер место удара, проверил, целы ли зубы, и продолжил следить за игрой, которую «Вашингтон» проиграл — 4:6.

Для российского нападающего это первый финал Кубка Стэнли в карьере. Он выступает за команду с 2005 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!