Овечкин получил шайбой по лицу в проигранном матче финала Кубка Стэнли

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил шайбой в лицо во время первого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Найтс». Видеозапись появилась на YouTube-канале Национальной хоккейной лиги.
В первом периоде встречи в Овечкина, сидевшего на скамейке запасных, прилетела шайба. Форвард протер место удара, проверил, целы ли зубы, и продолжил следить за игрой, которую «Вашингтон» проиграл — 4:6.
Для российского нападающего это первый финал Кубка Стэнли в карьере. Он выступает за команду с 2005 года.
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