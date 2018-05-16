Россиянин отразил бросок после выхода троих соперников на ворота в матче НХЛ

@TBLightning / Twitter

Российский голкипер «Тампы Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский спас ворота после выхода троих хоккеистов «Вашингтон Кэпиталс» в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте клуба.

Встреча прошла в Вашингтоне. Во втором периоде игроки «Вашингтон Кэпиталс» втроем оказались перед воротами «Тампы». После передачи в исполнении Александра Овечкина последний защитник гостей был отрезан, а шайба оказалась у Патрика Юуса, который не сумел пробить Василевского.

Благодаря действиям российского вратаря «Тампа» одержала победу со счетом 4:2. Сам голкипер был признан первой звездой матча.

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