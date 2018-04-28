Самому агрессивному игроку НХЛ запретили целовать соперников

Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально попросила нападающего «Бостон Брюинс» Брэда Маршанда не целовать и не обнимать соперников. Об этом сообщает Sportsnet.

По информации издания, представитель лиги позвонил в «Бостон» после первого матча серии плей-офф с «Торонто» и настоятельно попросил: «Мы будем рады, если вы скажете Брэду Маршанду, чтобы он прекратил лизать соперников».

В первой игре серии, которая состоялась 12 апреля в Бостоне и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, Маршанд лизнул форварда «Мейпл Лифс» Лео Комарова в лицо. «Я ему сразу сказал: у меня жена и сын есть, поэтому не могу ответить на его поцелуй. Иногда такие вещи случаются. В какой-то мере мне это даже понравилось», — признался после матча Комаров.

Маршанд целовал форварда и во время предыдущей встречи команд в регулярном чемпионате. Между хоккеистами назревала драка, они сцепились, проехали несколько метров, и после этого нападающий «Бостона» поцеловал соперника.

Маршанд известен в НХЛ грязной игрой и симуляциями. В январе 2018-го он был дисквалифицирован на пять матчей за удар локтем в голову форварда «Нью-Джерси» Маркуса Юханссона.

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