Российский хоккеист прокусил язык во время матча

Хоккеист «СКА-1946» Владислав Цицюра прокусил язык во время матча с «Красной армией» в рамках Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Об этом рассказал начальник команды Александр Боев. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Вот передо мной медицинское заключение — диагноз "укушенная рана языка". Язык, естественно, припух. Но все нормально. И если у него будет нормальное состояние, в воскресенье он будет играть. Только в маске. Доктор сказал, что Владислав через три дня целоваться может уже, все нормально», — сказал Боев.

Начальник команды также назвал бредом слухи о том, что Цицюра откусил себе язык. «В Боткинской больнице игроку наложили швы, потому что челюстно-лицевая травма — специфическая травма, клубный доктор не стал сам швы накладывать, поэтому отвезли в больницу», — сказал он.

Хоккеист доиграл матч до конца, несмотря на травму.

В августе хоккеисты юношеских команд челябинского «Трактора» и красноярского «Сокола» устроили массовую драку после матча на турнире для игроков не старше 2005 года рождения.