Шведский хоккеист забросил шайбу броском между ног

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Шведский нападающий «Нэшвилл Предаторс» Филип Форсберг забросил шайбу броском между собственных ног в матче против «Виннипег Джетс» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео размещено в Twitter-аккаунте NHL Daily 365.

На 46-й минуте встречи Форсберг увеличил отрыв «Предаторс» до трех шайб. Швед оформил дубль. Его соотечественник Виктор Арвидссон позже забил в пустые ворота, установив окончательный счет в матче 4:0.

Успех позволил «Предаторс» сравнять счет в серии до четырех побед. На данный момент у обеих команд по три победы. Решающий матч состоится в Нэшвилле 9 мая.

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