Овечкин стал самым ценным игроком Кубка Стэнли

Российский нападающий Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Стэнли. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кроме того, 32-летний форвард стал лучшим снайпером регулярного чемпионата и плей-офф. В регулярке Овечкин отличился 49 раз, в матчах на вылет — 15.

Ранее 8 июня «Вашингтон» обыграл «Вегас Голден Найтс» в пятой встрече финальной серии Кубка Стэнли со счетом 4:3 и впервые в истории стал обладателем трофея. Овечкин забросил одну из шайб «Кэпиталс».

Последний раз «Вашингтон» играл в финале Кубка Стэнли в 1998 году, когда уступил «Детройт Ред Уингс». Команда выиграла титул впервые за 43 года выступления в НХЛ. Овечкин защищает цвета «Кэпиталс» с 2005 года. До этого он ни разу не выходил в финал плей-офф.

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