Гроза заперла хоккеистов «Вашингтона» в самолете

Хоккеисты «Вашингтона» в течение двух часов не могли выйти из самолета после возвращения из Лас-Вегаса, где они провели два матча финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Найтс». Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.

Самолет со спортсменами приземлился в международном аэропорту имени Даллеса, однако в это время в американской столице была гроза. Из-за угрозы удара молнии сотрудники воздушной гавани не могли подойти к лайнеру. Лишь через два часа игроков выпустили из самолета.

Счет в серии между «Вашингтоном» и «Вегасом» — 1-1. Первую встречу хоккеисты из столицы проиграли со счетом 6:4, а во второй одержали победу — 3:2. В победной игре голом отметился российский форвард Александр Овечкин, для которого эта шайба стала первой заброшенной в финале Кубка Стэнли.

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