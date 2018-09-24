В Москве наметился дефицит малогабаритного жилья

Малогабаритные квартиры в Москве пользуются стабильным спросом, при этом их число в продаже планомерно уменьшается, отмечается в материалах агентства «Азбука Жилья», поступивших в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 24 сентября.

По подсчетам аналитиков, к осени 2018-го на вторичном рынке жилья осталось около 1,2 тысячи одно-, двух- и трехкомнатных объектов минимальной площади — в два раза меньше, чем год назад. Под компактными подразумеваются однокомнатные квартиры площадью до 30 квадратных метров, «двушки» до 40 метров и «трешки» до 60 метров.

Самая маленькая московская квартира имеет площадь 17,5 квадратного метра, она расположена в одной из типовых хрущевок.

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«Уровень цен на небольшие квартиры всех типов за последний год подрос, — говорится в предоставленном обзоре. — Средняя цена одного квадратного метра небольших однокомнатных квартир составляет 200,3 тысячи рублей, что больше аналогичного показателя сентября 2017-го на один процент. У маленьких двухкомнатных квартир средняя стоимость находится на уровне 199,1 тысячи рублей, что больше аналогичного показателя прошлого года на три процента. Средняя цена у небольших трехкомнатных квартир — 169,6 тысячи рублей, за год цена увеличилась на два процента».

Ранее в сентябре стало известно, что в Москве на вторичный рынок жилья вернулись непрофессиональные инвесторы — люди, приобретающие квартиры исключительно с целью сохранения денежных средств. Чаще всего они покупают именно небольшие квартиры экономкласса в домах рядом с метро.

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