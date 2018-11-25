Петербуржец прибрался в квартире и обнаружил произведение искусства

Житель дома по адресу Кирочная, 24 в Санкт-Петербурге, известного как доходный дом Бака, обнаружил в своей квартире предмет прикладного искусства. Об этом сообщается в посвященному дому Бака паблике «Кирочная 24» во «ВКонтакте».

Мужчина решил почистить битое стекло, которое находилось в его квартире много лет, еще с тех пор, когда жилье было коммунальным, и увидел сделанное в начале ХХ века изображение за подписью мастера Аноховича.

В сообществе жильцов дома отмечается, что благодаря находке теперь установлено авторство и остальных травленых стекол в здании.

Нашедший работу Аноховича петербуржец намерен заказать для нее прозрачное опорное стекло и деревянную рамку, отмечается в паблике.

Доходный дом Юлиана Бака построен в 1904-1905 году в стиле необарокко с элементами модерна архитектором Борисом Гиршовичем. Летом 2018-го в доме начался капитальный ремонт — первый с момента постройки.

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