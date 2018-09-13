Елена Яковлева рассказала о своей квартирной фобии

Актриса театра и кино Елена Яковлева призналась, что долгое время страдала от навязчивого страха стать жертвой пожара в своей квартире. Об этом артистка рассказала в интервью изданию «7 Дней».

Фобия возникла после того как Яковлева стала свидетельницей пожара в доме напротив. «Женщина билась на балконе в ожидании пожарных. Я тоже была в панике и ужасе и не понимала, что делать, куда звонить, — рассказала Яковлева. — Никак не могла вспомнить эти две нужные цифры… Женщину, к счастью, спасли. Но у меня зародилась фобия. Я не могла заниматься делами днем, а ночью не в состоянии была уснуть. Я боялась, что случится пожар и я не смогу спастись».

По словам Яковлевой, испытанный однажды страх оказался настолько сильным, что впоследствии она использовала эмоцию на съемках и в театре. Кроме того, в течение нескольких лет актриса принимала дома специальные меры безопасности на случай, если она вдруг окажется заблокированной в горящей квартире.

«Мне пришла в голову идея: связать несколько простыней и привязать их к батарее. Так я и сделала. Слава богу, мы жили на третьем этаже, не очень высоко, и простыней, чтобы осуществить замысел, мне хватило. Еще я придумала, что, если загорится квартира, сначала я выброшу матрас, а потом уже полезу в окно. Привязанная к батарее простыня существовала у меня довольно долго, не один год. Пока я не переехала в другую квартиру», — рассказала актриса.

Елена Яковлева известна своими ролями в фильмах «Интердевочка», «Ретро втроем», «Анкор, еще анкор!», «Лестница» и «Вечный муж», а также главной ролью в детективном сериале «Каменская». С 1984 по 2011-й актриса служила в театре «Современник». В 2002-м Яковлева получила звание народной артистки России.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!