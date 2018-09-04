Ксения Бородина испугалась переезда в новый дом

Известная телеведущая Ксения Бородина выложила в Instagram снимок ремонта ванной комнаты в своем новом особняке. В комментариях к фотографии ведущая призналась, что боится испортить отделку и даже подумывает о том, чтобы отложить переезд.

Бородина обратилась к подписчикам за советами о том, как правильно ухаживать за мрамором, который повсеместно использован в отделке дома. «Девочки, у кого дома мрамор?! Расскажите как правильно за ним ухаживать))) в смысле, чем вы его моете, какой фирмы у вас моющее средства?! Какими тряпками?! Какие швабры используете?!», — написала ведущая в комментарии к снимку ремонта.

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Ксения Бородина призналась также, что ее пугает возможность испортить дорогостоящую отделку коттеджа. «Теперь за все боюсь в новом доме. так всех запугала, никто переезжать со мной не хочет, — написала ведущая. — Я вот думаю, может продолжать снимать этот дом))) а туда просто ходить с бокальчиком))) посидеть на лестнице и обратно в дом где проливают чашки на ковер, где лепят пластилин на диване))) с ужасом думаю, как мои нервные клетки все это выдержат)))».

Ранее Бородина уже публиковала снимки ремонта в новом доме в своем паблике. Подписчики по-разному отреагировали на фотографии: большая часть откликов носила комплиментарный характер, но некоторые комментарии содержали резкую критику выбранного стиля и материалов. «У меня в 90-х такая отделка планочками-реечками была, таджики лепили», — написал один из комментаторов. «По мне так везде этот мрамор перебор, и на кухне, и в туалете, и ступеньки... Как на кладбище», — отметил другой пользователь.

В конце 2017 года Instagram опубликовал топ самых популярных звездных аккаунтов, сформированный по количеству просмотров историй. В российском рейтингена первом месте оказалась Ольга Бузова, на втором — жена рэпера Джигана Оксана Самойлова, Ксения Бородина заняла третье место. Телеведущая также вошла в составленный Forbes рейтинг 50 богатейших знаменитостей России.