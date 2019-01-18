У главы «Почты России» нашли квартиру за миллиард рублей

Генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов приобрел в Москве апартаменты в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), которая имеется в распоряжении издания.

По сведениям The Insider, площадь купленной Подгузовым недвижимости составляет 386 квадратных метров. Рыночная стоимость метра в жилом комплексе достигает 2,6 миллиона рублей. «Таким образом, рыночная стоимость квартиры главы "Почты России" может превышать миллиард рублей», — пишет издание.

Жилье главы «Почты России» расположено в одном из четырех входящих в комплекс малоэтажных корпусов, который назван застройщиком «особняком Тюдоров», уточняется в материале The Insider.

Николай Подгузов руководит «Почтой России» с июля 2017 года, на должность генерального директора предприятия он пришел после работы на посту заместителя министра экономического развития России.

Летом 2018-го Подгузова раскритиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Причиной ее недовольства стал тот факт, что глава «Почты России» не ориентируется в размере заработной платы своих подчиненных. «Очень стыдно за руководителя ["Почты России"], который вообще не владеет [информацией]. Не царское дело, наверное, почтальонами заниматься», — сказала Матвиенко.

ЖК Knightsbridge Private Park строится в столичном районе Хамовники. По информации на сайте проекта, стоимость квартир в жилом комплексе начинается от 124 миллионов рублей.

Жилой комплекс фигурировал в деле о мошенничестве с недвижимостью. Основанная бывшим депутатом Госдумы Ильдаром Самиевым риелторская компания продала футболисту Федору Смолову квартиру в этом ЖК стоимостью 200 миллионов рублей. Жилье продавалось с обременением, которое продавец обещал снять, но так и не сделал этого после заключения сделки. Самиев компенсировал Смолову нанесенный ущерб, однако отправился под суд.

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