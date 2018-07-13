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Главу «Почты России» сравнили с царем

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Николай Подгузов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу «Почты России» и бывшего заместителя министра экономического развития Николая Подгузова за то, что тот не в курсе, сколько зарабатывают его подчиненные, в частности почтальоны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы верхней палаты парламента.

«Очень стыдно за руководителя ["Почты России"], который вообще не владеет [информацией]. Не царское дело, наверное, почтальонами заниматься», — заявила Матвиенко.

Она напомнила, что в ходе обсуждения законопроекта об акционировании госкомпании у Подгузова интересовались зарплатами внутри компании. Он утверждал, что в «Почте России» нет зарплат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), а именно 11,1 тысячи рублей. Однако, по словам Матвиенко, люди по-прежнему получают и 6-8 тысяч, что уже является нарушением российского законодательства.

На критику Матвиенко в «Почте России» заверили, что все сотрудники получают зарплаты в соответствии с действующим законодательством, а зарплату ниже МРОТ получают те, кто работает неполный рабочий день. «Все выплаты работникам производятся в строгом соответствии с трудовым законодательством РФ. Ежемесячный совокупный доход почтальонов и операторов отделений почтовой связи был увеличен до уровня МРОТ — 11 тысяч 163 рублей», — уверяют в госкомпании.

Помимо критики Подгузова за незнание зарплат внутри собственной компании, Матвиенко осталась недовольна «неправильным пиаром» госкомпании. По ее мнению, неудачные запуски дорогостоящих беспилотников на фоне низких зарплат сотрудников заслуживает критики.

Неудачный эксперимент с доставкой посылки с помощью дрона прошел в Бурятии в начале апреля. Беспилотник взмыл в воздух и врезался в стену. Позднее госкомпания пыталась откреститься от неудачного запуска, а присутствие на церемонии главы компании Николая Подгузова объяснила приглашением местных властей. Сам Подгузов отреагировал на падение дрона спустя неделю. В конце мая власти Бурятии провели успешные пуски беспилотников — все посылки были доставлены заказчикам, правда, сделано это было уже без участия госкомпании.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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