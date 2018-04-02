Первый российский почтовый дрон пошел на таран и пал

Лентач / ВКонтакте

В Бурятии беспилотник «Почты России», совершавший 15-километровый испытательный полет с посылками общим весом в два килограмма, разбился о стену жилого дома на глазах журналистов и чиновников. Запись опубликована в паблике «Лентач» в социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 2 апреля.

Размер ущерба оценили в 1,2 миллиона рублей, пишет «Московской комсомолец в Улан-Удэ». Мультикоптер российского производства «Рудрон/Экспедитор 3М» испытывали в рамках проекта по внедрению новых технологий доставки корреспонденции. Дрон должен был попасть в село Нижний Саянтуй Тарбагатайского района, но так и не покинул пределов Улан-Удэ.

Испытание двух оставшихся в регионе беспилотников отложили.

В конце марта сообщалось, что «Почта России» намерена начать доставку товаров и грузов с помощью беспилотных летательных аппаратов. В будущем госкомпания намеревалась использовать такую систему для доставки грузов в труднодоступные районы России. Планы начать использовать беспилотные летательные аппараты «Почта России» высказывала еще в 2016 году.

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