«Почта России» нашла виновных в провале первого запуска дрона

«Почта России» открестилась от провала первой беспилотной доставки и обвинила в неудачном запуске компанию-производителя летательного аппарата. О невиновности госкомпании рассказал пресс-секретарь «Почты России» Сергей Коляда, передает «Говорит Москва».

«Производитель беспилотного летательного аппарата — компания "Рудрон/Экспедитор 3М" — организовывала тестирование, на которое "Почта России" была приглашена в качестве одного из гостей», — заявил Коляда. Он также отметил, что и ответственность за инцидент лежит на компании-производителе, потому что это был «их собственный дрон».

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Логотип госкомпании на беспилотнике был изображен, по словам пресс-секретаря, «для некого антуража мероприятия». Коляда также отметил, что есть вероятность отказа от сотрудничества с производителем дронов, решение будет принято после проведенной экспертизы.

В компании-производителе радиостанции рассказали, что тестовый пуск перенесен из-за аварии. «При тестовом запуске беспилотного летательного аппарата в Республике Бурятия произошло нештатное отключение электронного оборудования. Причины неисправности будут установлены после расшифровки телеметрических данных», — пояснили в компании.

В понедельник, 2 апреля, в Бурятии должна была пройти тестовая беспилотная доставка посылки из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй Тарбагатайского района, однако дрон взлетел и врезался в стену жилого дома, после чего рухнул на землю. Ущерб от провального пуска оценен в 1,2 миллиона рублей.

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