Узбеки отправили в Россию радиоактивную посылку

Сотрудники государственной «Почты России» совместно с Федеральной таможенной службой (ФТС) перехватили на границе радиоактивную посылку. Об этом говорится в сообщении госкомпании, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Опасную посылку обнаружили в Москве в ходе проверки груза из аэропорта Домодедово, ее предельно допустимый радиационный фон был превышен в 10 раз. «Источником опасного излучения являлось почтовое отправление из Узбекистана, которое было незамедлительно изолировано от остального багажа и помещено в защитный контейнер», — говорится в сообщении компании.

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На место были вызваны специалисты службы безопасности госкомпании, ФТС и ФГУП «Радон». Они досмотрели посылку, в ней оказался барометр. Данные отправителя и получателя опасной посылки переданы в правоохранительные органы. В компании заверили, что вопросы безопасности и законности содержимого почтовых отправлений находятся на особом контроле в компании.

При этом сотрудников «Почты России» регулярно подозревают в воровстве или махинациях с посылками. Так, 30 марта стало известно, что сотрудница госкомпании воровала пенсии у умерших стариков.

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