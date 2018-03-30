На «Почте России» воровали пенсии мертвых пенсионеров

В Петрозаводске бывшую сотрудницу «Почты России» обвиняют в хищении почти 900 тысяч рублей за счет пенсий. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении женщины. Об этом сообщает портал КарелInform.ru.

По данным правоохранительных органов, в период с февраля 2016 года по апрель 2017 года женщина подделала 50 платежных поручений и присвоила 893 тысячи рублей.

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Как пояснили в прокуратуре, сотрудница «Почты России» отмечала пенсионеров, которые по каким-то причинам не являлись для получения положенных им пенсий и пособий, и, выждав определенный срок, подделывала их подписи в поручениях на доставку пенсий.

В частности, женщина ставила подписи и на поручениях пенсионеров, которые на тот момент уже умерли. Схема сотрудницы «Почты России» была выявлена после обращений нескольких граждан в связи с неполучением пенсий и проведением служебного расследования. Уголовное дело направлено в суд города Петрозаводска для рассмотрения по существу, отмечает портал.

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