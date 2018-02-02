Получившая пенсию старушка ударила почтальона электрошокером и обмотала скотчем

Следователи направили в суд уголовное дело 64-летней жительницы Екатеринбурга и ее 30-летнего сына, убивших в своей квартире почтальона, которая принесла пенсию. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщила пресс-служба управления СК по Свердловской области.

По данным следствия, утром 17 февраля 2017 года к обвиняемым домой пришла женщина-почтальон, чтобы выдать пенсию хозяйке квартиры. Пожилая женщина ударила визитера электрошокером, а ее сын начал избивать потерпевшую сначала руками, а потом и ножом. В завершении расправы пенсионерка с сыном обмотали жертву полиэтиленовой пленкой, скотчем, полиэтиленовыми пакетами и веревкой. Почтальон задохнулась.

Пенсионерка и ее сын забрали 240 тысяч рублей, которые почтальон должна была разнести по другим получателям. Тело убитой женщины обвиняемые вынесли на лестничную клетку этажом ниже, а затем выбросили орудие преступления — кухонный нож.

Убийство было раскрыто по горячим следам.

Следователи направили «Почте России» предписание принять дополнительные меры по обеспечению безопасности своих сотрудников при доставке пенсий по месту жительства граждан.