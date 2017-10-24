В Москве внучка убила бабушку ударами ножа в лицо

В Москве завели уголовное дело в отношении 22-летней девушки, которую заподозрили в убийстве собственной бабушки. Об этом во вторник, 24 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

«По данным следствия, утром 24 октября в квартире одного из жилых домов по улице Кастанаевской в городе Москве девушка нанесла своей бабушке не менее 10 ударов ножом в область лица и туловища. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия», — сказала Иванова.

В настоящее время подозреваемая задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее 24 октября стало известно, что пенсионерку из Тобольска (Тюменская область) признали виновной в организации приготовления убийства по найму. По версии следствия, она заплатила старшей дочери за убийство младшей.