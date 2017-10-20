Лидер банды ногинских киллеров Мазур получил пожизненный срок

Во Владимирской области пожизненный срок лишения свободы получил лидер организованной преступной группировки (ОПГ) Анатолий Мазур; также были осуждены его соучастники Александр Ралдугин и Галина Боброва. Все осужденные — жители Ногинска (Московская область). Об этом в пятницу, 20 октября, «Ленте.ру» рассказал Сергей Волосов, следователь по особо важным делам регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Ралдугин получил восемь, Боброва — 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в убийстве двух и более лиц, совершенном при отягчающих обстоятельствах, бандитизме, незаконном обороте оружия и боеприпасов, умышленном уничтожении чужого имущества и незаконном проникновении в жилище.

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В июне 2015 года в Ногинске по подозрению в совершении убийства были задержаны Мазур, члены ОПГ Виктор Смирнов и Максим Мещанкин, а также Ралдугин и Боброва. Смирнов и Мещанкин заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и уже осуждены к 15 и 18 годам лишения свободы соответственно.

Следствием и судом установлено, что в начале нулевых годов Мещанкин в местах лишения свободы познакомился с Мазуром, после освобождения из колонии они продолжили общение. Вначале лидер банды вовлек в ОПГ Смирнова, затем — Мещанкина.

«Как лидер, используя авторитет в криминальных кругах, Мазур действовал жестко, требуя дисциплины и подчинения. Для исполнения заказных убийств были приобретены предметы конспирации, а также пистолет», — рассказал Сергей Волосов.

В июне 2015 года Мазур согласился совершить убийство по найму, заказ поступил от Галины Бобровой. Она хотела убить чужими руками бывшего супруга. В итоге бандиты застрелили 42-летнего мужчину. Кроме того, был застрелен 16-летний сын и зарезана 36-летняя беременная женщина, находившиеся в квартире погибшего.

В октябре 2011 года Мазур и Смирнов задушили ногинского пенсионера. После продажи его жилья соучастники получили 150 тысяч рублей. В 2013 году соучастники получили заказ от Ралдугина на убийство сводного брата, который, по его мнению, злоупотребляя наркотиками, приносил мучения родным. 33-летний мужчина был задушен на улице.

