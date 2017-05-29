Силовые структуры
 

Бывшего руководителя администрации главы Хакасии заподозрили в создании ОПГ

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Владимир Бызов
Владимир Бызов

Следователи возбудили новое уголовное дело о создании преступного сообщества в отношении бывшего руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета в понедельник, 29 мая.

Чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 210 УК РФ («Создание преступного сообщества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Участниками организованного преступного сообщества (ОПС) следствие считает девятерых человек, которые фигурируют в уголовном деле о мошенничестве и получении взяток в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Среди них секретарь Бызова Екатерина Ковалева, три сотрудника госучреждения «Межведомственный центр организации закупок» и четыре директора коммерческих фирм, задействованных, по версии следствия, в криминальных схемах, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным следствия, Бызов с февраля по ноябрь 2015 года в городе Абакане создал преступное сообщество из трех структурных подразделений для хищения путем мошенничества бюджетных и внебюджетных денежных средств.

Его сообщники, по данным СК, находили коммерсантов и договаривались с ними об условиях отката в размере от 10 до 20 процентов от суммы каждого госконтракта за победы в аукционах. При этом на торгах участниками ОПС устанавливались максимальные цены на товары, закупаемые на нужды медучреждений.

С 1 декабря 2015 по 27 декабря 2016 года преступная группа под руководством Бызова похитила из бюджета свыше 195 миллионов рублей. Кроме того, по данным следствия, фигуранты дела получили взяток на общую сумму свыше 79 миллионов рублей.

Бызов был уволен в поста 12 января в связи с претензиями следственных органов к его деятельности. Он был арестован 30 декабря 2016 года.

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