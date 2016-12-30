Начальник администрации главы Хакасии арестован за хищение 195 миллионов рублей

Абаканский городской суд Хакасии арестовал на два месяца Владимира Бызова, руководителя администрации главы региона. Он обвиняется в хищении 195 миллионов рублей из бюджета. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщила РИА Новости официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Светлана Павина.

Бызов пробудет под стражей до февраля. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере с использованием служебного положения») и частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

О возбуждении уголовного дела стало известно 29 декабря. По данным следствия, в период с 1 декабря 2015 года по 27 декабря 2016-го в Абакане члены ОПГ по завышенным ценам закупали медицинское оборудование, лекарства и расходные материалы для нужд бюджетных учреждений здравоохранения Хакасии, похитив 195 миллионов рублей.

Кроме того, по информации СКР, Бызов в период с 8 июня по 30 августа 2016 года получил взятку в размере 17 миллионов рублей за то, что он поспособствовал заключению государственного контракта с подконтрольной взяткодателю компанией.