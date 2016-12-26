Глава Карелии уволил председателя госкомитета республики за взяточничество

Глава Карелии Александр Худилайнен освободил от должности члена регионального кабмина, председателя государственного контрольного комитета республики Виталия Галкина в связи с утратой доверия. Об этом сообщается на официальном портале регионального правительства в понедельник, 26 декабря.

По данным ТАСС, Галкин заключен под арест до 22 февраля 2017 года по обвинению в получении взятки в 70 тысяч рублей. Ему предъявлено обвинение по части 5 статьи 290 УК России («Получение взятки в значительном размере группой лиц»).

С формулировкой «с утратой доверия» также уволен один из трех заместителей Галкина — Алексей Бобылев, второй фигурант уголовного дела, уточняет агентство.

По версии следствия, в период с 23 октября по 19 декабря Галкин и Бобылев при посредничестве местного жителя получили деньги от представителя компании ООО «Бухара» за освобождение от административной ответственности за допущенное правонарушение в сфере контроля за оборотом алкогольной продукции, а также за покровительство в предпринимательской деятельности. В квартирах чиновников проведены обыски, Бобылев дал признательные показания.

Контрольный государственный комитет Карелии был создан по указу главы республики в марте 2015 года с целью профилактики коррупционных правонарушений, контроля оборота алкогольной продукции в регионе. Галкин возглавлял ведомство со дня его основания.