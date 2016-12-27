Бывшего заммэра Феодосии приговорили к 3,5 годам колонии за участие во взятке

Суд приговорил к 3,5 годам колонии строгого режима бывшего заместителя главы администрации Феодосии Макара Макарова. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Республики Крым.

Макаров осужден по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»).

«Установлено, что осужденный совершил посредничество во взяточничестве, поспособствовав в получении главой администрации города Дмитрием Щепетковым взятки в размере 300 тысяч долларов», — отметили в прокуратуре.

Щепетков и Макаров были задержаны в декабре 2015 года. По версии следствия, глава администрации, действуя совместно со своим заместителем, потребовал от предпринимателя взятку за решение вопроса о продлении договора аренды.

30 декабря 2015 года стало известно, что мэр Феодосии Дмитрий Щепетков, обвиняемый в вымогательстве 300 тысяч долларов у бизнесмена, временно отстранен от исполнения обязанностей.