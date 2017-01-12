Глава Хакасии уволил руководителя своей администрации из-за взяточничества

Глава Хакасии Виктор Зимин освободил от занимаемой должности руководителя своей администрации Владимира Бызова, обвиняемого в мошенничестве и получении многомиллионной взятки. Об этом в четверг, 12 января, сообщается на официальном портале регионального правительства.

По версии следствия, чиновник действовал в составе организованной преступной группы (ОПГ), члены которой в период с 1 декабря 2015 года по 27 декабря 2016-го закупали по завышенным ценам в Абакане медицинское оборудование, лекарства и расходные материалы для нужд бюджетных учреждений здравоохранения Хакасии. Ущерб, нанесенный ОПГ, оценивается в 195 миллионов рублей.

Кроме того, по информации Следственного комитета России, Бызов летом 2016 года получил взятку в размере 17 миллионов рублей за то, что поспособствовал заключению государственного контракта с подконтрольной взяткодателю компанией.

30 декабря суд арестовал Бызова на два месяца. Он пробудет под стражей до февраля.