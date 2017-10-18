Москвич сдал полиции сына-убийцу

В Москве мужчина сдал сотрудникам полиции собственного сына, который признался ему в убийстве человека на детской площадке. Об этом в среду, 18 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника редакции, инцидент произошел в ночь на 17 октября в районе Митино. Местного жителя насторожил вид сына, вернувшегося с прогулки в крови. Отвечая на вопрос, что случилось, 23-летний парень признался в убийстве сверстника, совершенном во дворе на улице Митинской.

Москвич сразу позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Прибыв на детскую площадку, сотрудники правоохранительных органов обнаружили мертвого мужчину в возрасте 20-25 лет. На теле убитого обнаружили колото-резаные ножевые ранения.

Информацию о случившемся и задержании подозреваемого подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Следственный комитет России.

13 октября сообщалось о задержании трех московских подростков, обвиняемых в заказном убийстве 27-летней женщины. За вознаграждение от знакомого приятели заманили жертву в безлюдное место и забили до смерти.