В центре Москвы застрелили уроженца Армении

В центре Москвы неизвестные расстреляли мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 16 октября.

По его словам, 44-летний уроженец Армении выходил из своего автомобиля на Новослободской улице около 08:30 мск в понедельник, когда киллер выпустил в него несколько пуль. «По характеру убийство похоже на заказное», — отметил собеседник издания.

Преступник произвел не менее четырех выстрелов в потерпевшего, сообщила «Ленте.ру» старший помощник руководителя московского управления Следственного комитета Юлия Иванова. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

4 августа в Москве был убит соучредитель и гендиректор «Крокус Сити Океанариум» 52-летний Андрей Чернов. Неизвестный застрелил его во время утренней пробежки в Суворовском парке (район Филевский парк). В предпринимателя выстрелили не менее шести раз.