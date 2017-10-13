Трех подростков в Подмосковье обвинили в заказном убийстве женщины из-за долга

Трое несовершеннолетних жителей подмосковного Подольска обвиняются в том, что за вознаграждение до смерти забили 27-летнюю женщину. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Жительница Костромской области пропала в Подмосковье минувшим летом, по факту ее исчезновения было возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

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Как установило следствие, в апреле потерпевшая одолжила деньги 21-летнему жителю Подольска. В июне тот, чтобы не возвращать долг, решил убить кредитора. Он предложил сделать это трем 17-летним подросткам за вознаграждение.

«8 июня обвиняемые вызвали потерпевшую под предлогом возврата долга в безлюдное место в сельском поселении Стрелковское городского округа Подольск, где нанесли ей не менее 20 ударов по различным частям тела и голове металлическим предметом. После наступления смерти женщины обвиняемые закопали ее тело и скрылись», — говорится в сообщении.

Как отмечают в региональном управлении СКР, обвиняемые полностью признали свою вину, по ходатайству следствия все они арестованы.

Ранее 13 октября стало известно, что саратовский подросток открыл стрельбу в школе, ранив своего ровесника. По предварительным данным, конфликт между ним и потерпевшим произошел из-за девочки, в которую оба влюблены.