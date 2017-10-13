Силовые структуры
 

Саратовский школьник устроил стрельбу из-за неразделенной любви

Перейти в «Мою Ленту»

Саратовский подросток открыл стрельбу в школе, ранив своего ровесника. Об этом в пятницу, 13 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе мэрии города.

Инцидент произошел накануне, 12 октября. 15-летний ученик одной из гимназий Саратова пришел в школу с пневматическим пистолетом и выстрелил по своему сверстнику. Подросток получил травму.

«Школьнику незамедлительно была оказана помощь медицинским работником гимназии, вызвана скорая помощь, ученик доставлен в больницу. Стрелявший ученик добровольно сдал оружие охраннику гимназии», — рассказали в мэрии.

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов. Как сообщает местное издание «Взгляд-инфо», подросток приобрел оружие в торговом центре для самообороны, потому что ему «страшно было ходить по улицам». Родители о покупке сына ничего не знали. Конфликт между ним и другим мальчиком произошел из-за девочки, в которую оба влюблены.

В Чите подростки сняли на видео групповое избиение девочки. Они обвинили свою жертву в «легком поведении» с местными мужчинами.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Причиной стрельбы в саратовской гимназии стала подростковая любовь
Футбольные ворота убили школьника в Чечне
Школьник с судимостью кинул стул в голову учителя в Сибири
Последние новости
В контракте Вайнштейна нашли прайс-лист на сексуальные домогательства
Россияне испугались летать в пятницу, 13-го
Появились подробности избиения школьницы в Чите
Саратовский школьник устроил стрельбу из-за неразделенной любви
Пассажиры омского автобуса скрутили невменяемого водителя
«Яндекс.Такси» заподозрили в слежке за пользователями
Венгрия пригрозила Украине
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:04Сегодня

«Мы идем к восхищению Третьим рейхом»

Где затаились российские ультраправые
17:2812 октября

Начальник отдела полиции в Подмосковье насмерть сбил пешехода

17:0212 октября

В Подмосковье арестовали устроителя борделя с мальчиками

13:0312 октября

Расчленившая домогавшегося мужчину башкирская пенсионерка получила срок

Силовые структуры00:0112 октября
Андрей Попов

Бог простит

Кто присвоил богатства самого влиятельного сектанта России
09:51Сегодня

Сотрудников Роскомнадзора заподозрили в хищении 20 миллионов рублей

14:5112 октября

Пресс-секретарь Роскомнадзора открестился от мошенничества

19:4911 октября

На осужденного за убийство Немцова завели дело об оскорблении следователя

Силовые структуры00:0311 октября

«Держись, братан»

Суд над королем преступного мира Шакро Молодым заставил вспомнить лихие 90-е
14:2812 октября

Житель Челябинской области сжег тещу заживо из мести жене

15:2712 октября

Лидера «Христианского государства» заподозрили в экстремизме

17:1811 октября

Продавшую младенца семейную пару мигрантов задержали в Воронежской области

Россия
«Люди с удовольствием убивают друг друга»
Жизнь в провинции стоит недорого, а работа врача — еще меньше
Глава компании Mangold Consulting Клаус Мангольд и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер (слева направо)Германский связной
Почему немцы встали на сторону Путина
Пассажиры омского автобуса скрутили невменяемого водителя
Легковушка врезалась в школьников в Башкирии
Подростки в Чите избили сверстницу под крики «Это фиаско, братан»
Часть работников филиала космодрома Восточный уволилась из-за долгов
«Страна незаметно теряет тысячи жизней от женской онкологии»
Сможет ли ранняя диагностика снизить смертность от рака.
Все материалы
Мир
Карнавальные фигуры, изображающие Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда ТрампаЯ твоих дипломатов арестовывал
Чем грозит крупнейший в истории конфликт между США и Турцией
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
Опиум и смерть
Турецкие военные и бронетехника вошли в Сирию
Эрдоган задумался о покупке российских С-500
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
Мне — гарем, вам — Коран
Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
Все материалы
Бывший СССР
Приход во власть
Исход выборов в Киргизии определят уголовные авторитеты и региональные кланы
В Белоруссии нашли блуждавшего три месяца в лесу мужчину
В Одессе пьяные бойцы «Правого сектора» избили женщину
Чехия назвала нападки Киева на Земана «криком из пещеры неандертальцев»
Депутат Рады пообещал бороться против украинизации русских
Порошенко поведал об уникальности украинского армейского сухпайка
Кличко предложил назвать сквер в Киеве в честь россиянина
Все материалы
Финансы
Паленый товар
Пожар в крупнейшем торговом центре Москвы обошелся в миллиарды рублей
Дизайнер рублей расстроился из-за новых купюр
Пустил в расход
Он первым понял, почему люди сорят деньгами
Биткоин обновил абсолютный рекорд
Российский бизнес уличили в тяге к несовершеннолетним
Беглый банкир Пугачев отказался отдавать России свою виллу
Глава Гознака потребовал поменять дизайн всех рублей
Все материалы
Бизнес
Памятник, которого не было
ДК им. Серафимовича не признали объектом культурного наследия
Богдан Кравцов«И не сдаваться»
Соучредитель сети «Клаустрофобия» о создании бизнеса с нуля
Автомобили Ford для европейцев соберут из российских деталей
Tesla отзовет на ремонт 11 тысяч кроссоверов
«Калашников» начал торговать оружием в интернете
В третьем квартале GVC продемонстрировала двухзначный рост доходов
Вице-премьер Татарстана поработает над ростом популяции осетровых
Все материалы
Силовые структуры
«Мы идем к восхищению Третьим рейхом»
Где затаились российские ультраправые
Вадим АмпелонскийДоблокировались: троицу из Роскомнадзора уличили в хищениях
Чиновники могли завысить себе зарплаты
Андрей ПоповБог простит
Кто присвоил богатства самого влиятельного сектанта России
В Подмосковье арестовали устроителя борделя с мальчиками
Сотрудников Роскомнадзора заподозрили в хищении 20 миллионов рублей
Пресс-секретарь Роскомнадзора открестился от мошенничества
Житель Челябинской области сжег тещу заживо из мести жене
Все материалы
Наука и техника
Государственный секрет
Простатит сорвал крупнейшую космическую миссию Советского Союза
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Советские подневольные рабочие в сельской местности Германии«Из русской свиньи я превратилась в немецкую подстилку»
Угнанные в Германию советские люди выжили, чтобы попасть в ад на родине
Apple выпустит гнущийся iPhone
Названа причина сотен тысяч смертей в Европе
Американским школьникам предложили стать рабыней
Пообещавшая уничтожить человечество робот София выступила в ООН
Все материалы
Спорт
Олег Тактаров и Федор ЕмельяненкоДети нокаута
Емельяненко и Тактаров выясняют, кто царь российских ММА
Фанат пожелал смерти семье футболиста из-за потерянных очков в онлайн-игре
Шарапова пробилась в полуфинал теннисного турнира в Китае
В «Халл Сити» пришел еще один россиянин
Полный мундиаль: Украина и США не приедут в Россию
Кто сыграет на идеальных газонах Саранска и Волгограда
Сборная Франции поживет в подмосковной Истре во время ЧМ-2018
Продавший празднование победного гола австралиец заинтересовал ФИФА
Все материалы
Культура
Харви Вайнштейн (слева)Половина Голливуда: кого домогался озабоченный Харви
Девушка Бонда, Анджелина Джоли и другие жертвы знаменитого продюсера
Пронесло
Минкульт передумал брать пять миллионов за прокат, и киноиндустрия выдохнула
Марио Варгас Льоса«Бродский курил одну за другой»
Счастье, Борхес и независимость Каталонии глазами Марио Варгаса Льосы
Израиль вслед за США объявил о выходе из ЮНЕСКО
В контракте Вайнштейна нашли прайс-лист на сексуальные домогательства
Полиция возобновила расследование о домогательствах Вайнштейна
Объявлены лауреаты премии «Ясная Поляна»
Все материалы
Интернет и СМИ
Да, это жестко
Шоу на острове внезапно затмило «Дом-2» по обнаженке и сексу в кадре
Британской модели запретили рекламировать колготки топлес
Google скрыл от пользователей фотографию неизвестного существа
Видео с новым щенком Путина рассорило соцсети
Немка опознала своего ребенка в кадре из педофильского видео
Блогер замуровал голову в ведре
Малазийская пекарня прославилась благодаря прыщавым тортам
Все материалы
Ценности
Выезд. Дорого.
Обычный москвич съездил на Lamborghini в яхт-клуб и преобразился
За волосатую сумку с глазами запросили 18 тысяч рублей
Недокуренную сигару Черчилля продали за 12 тысяч долларов
Louis Vuitton создал кроссовки имперских штурмовиков за 1000 долларов
В Лондоне показали новый гибридный Range Rover
Omega выпустила часы в помощь слабовидящим детям
Джефф Кунс оживил для Louis Vuitton красавиц с классических полотен
Все материалы
Путешествия
Американские танцы
Чем развлекают себя русские в Сан-Франциско
Лучший ресторан мира нашли в британском селе
В Россию начнет летать новая авиакомпания
Гибель голой россиянки в Доминикане попала на видео
Названы самые опасные города мира
Росавиация потребовала от авиакомпаний отчетов по долгам
Американец устроил караоке-сессию в аэропорту Нового Орлеана
Все материалы
Из жизни
Клюв закрой
Убийца инвалида гулял на свободе, пока не заговорил попугай
Присел, отжался
Криминальный босс учит знаменитостей качаться по-тюремному
Старая школа
В молодости родители были куда круче, чем мы
Корейцы невзлюбили уродливый памятник песне Gangnam Style
Жена забросала британца собачьими фекалиями за 200 измен
Пенсионер избил зонтиком вооруженных грабителей ювелирного магазина
Кетчуп из глаз
Сосиски и туалетная бумага превращают россиянина в супергероя
Все материалы
Ну, ХV
Тест-драйв Subaru XV нового поколения — машины, которой придется непросто
Победы и поражения Tesla Model S
Электрокары против спорт- и суперкаров
Эм и не м
Новая BMW M550i против старой BMW M5: кто же круче?
Гений аэродинамики или дизайнер-сумасброд?
Самые безумные автомобильные творения Луиджи Колани
«Мерседес» остановит выпуск самого экстремального «Гелика»
Российских киногероев попросят соблюдать ПДД
Фанат «Рика и Морти» поменял VW Golf на пакет сычуаньского соуса
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе
В Чечне появится новый город
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Все материалы