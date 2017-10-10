Футбольные ворота убили школьника в Чечне

На спортплощадке гимназии №2 в Грозном футбольные ворота придавили 12-летнего ученика шестого класса. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Чеченской Республике.

Инцидент произошел днем 6 октября. Во время игры школьник повис на незакрепленной конструкции ворот, и металлическая рама упала ему на голову. Мальчик скончался от черепно-мозговой травмы.

«В настоящее время следствием устанавливаются виновные должностные лица образовательного учреждения, допустившие установку футбольных ворот с нарушением техники безопасности», — отмечается в сообщении управления. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

В августе следователи возбудили уголовное дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ) в отношении администрации стадиона «Металлург» в Липецке, где 16-летний подросток получил перелом челюсти из-за упавших ему на голову ворот. Как и в Чечне, рама упала после того, как юноша повис на перекладине.