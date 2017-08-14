Подросток получил перелом челюсти из-за падения футбольных ворот в Липецке

В Липецке возбуждено уголовное дело после травмирования 16-летнего подростка на стадионе «Металлург». Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета в понедельник, 14 августа.

Следователи квалифицировали действия администрации стадиона как халатность (часть 1 статья 293 УК). Уточненную юридическую оценку в ведомстве сделают после изучения всех обстоятельств и установления «конкретных лиц, ответственных за обеспечение безопасности».

Дата происшествия не уточняется. Во время игры в футбол юноша повис на перекладине ворот. «Конструкция, которая не была закреплена, упала ему на голову. В результате подросток получил телесные повреждения в виде перелома челюсти», — отмечено в тексте.

10 июля футбольные ворота упали на восьмилетнего ребенка в селе Джанай Астраханской области. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и впал в кому. По данному факту назначили доследственную проверку.