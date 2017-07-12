Ребенок впал в кому после падения футбольных ворот в Астраханской области

В селе Джанай Астраханской области восьмилетний ребенок впал в кому после того, как на него упали футбольные ворота. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

В понедельник, 10 июля, группа детей играла в футбол на спортивной площадке. На одного из них упали не закрепленные в грунте металлические футбольные ворота. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму.

По данному факту проводится проверка.

В январе в Туве после падения футбольных ворот погиб 13-летний мальчик. Инцидент произошел днем 9 января в спортивной школе села Тээли во время игры в баскетбол. Подросток был госпитализирован, однако, несмотря на оказанную помощь, скончался в тот же день. Было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.