Школьник с судимостью кинул стул в голову учителя в Сибири

В Чунском районе Иркутской области судимый за кражу 16-летний школьник кинул стул в голову пожилому учителю в ответ на просьбу выйти из класса. Об этом говорится на сайте местной администрации во вторник, 3 октября.

Районная комиссия по делам несовершеннолетних, куда подростка «доставили после долгих поисков», будет добиваться отмены условно-досрочного освобождения подростка. Ему предстоит отбыть еще четыре месяца из назначенного судом срока лишения свободы.

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Инцидент произошел 29 сентября. Парень зашел на урок не в свой класс и в ответ на просьбу покинуть помещение стал хамить, а затем бросил в педагога стул, который угодил тому в висок. Мужчина упал и потерял сознание. У него диагностировали сотрясение мозга.

Молодой человек освободился из ангарской колонии, где пробыл восемь месяцев, в июле. Ранее он привлекался к ответственности за нахождение в общественном месте в пьяном виде, повреждение чужого имущества и нарушение детского комендантского часа. Подросток, по данным администрации, воспитывается в неблагополучной семье.

В октябре 2016 года 12-летний школьник в Красноярском крае бросил стул в одноклассника, но попал им в голову учительнице, передает РИА Новости. Женщину с разбитым лицом и сотрясением мозга доставили в больницу.

