Учителя школы-интерната в ЯНАО пожаловались губернатору на воспитанников

Преподаватели из Гыданской школы-интерната (Тазовский район) направили коллективное письмо на имя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Кобылкина, в котором пожаловались своих воспитанников. Обращение было составлено в марте 2017 года, а теперь, как сообщается на сайте управления МВД по региону, полиция проводит проверку.

Отмечается, что на место происшествия «незамедлительно была направлена оперативная группа из числа наиболее опытных и подготовленных сотрудников полиции» района и округа. Они установили, что совершившие противоправные действия дети стоят на учете как трудные подростки. О каких конкретно правонарушениях идет речь, не уточняется.

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«Все факты обращения учителей и жителей поселка Гыда были зарегистрированы ранее, и по всем вынесены процессуальные решения. В целях профилактики и недопущения подобного рода происшествий, сотрудниками Тазовской полиции на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия», — отметили в пресс-службе УМВД, добавив, что вопрос находится на особом контроле руководства ведомства.

Гыданская школа-интернат уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. Так, в 2014 году в отношении учителя физкультуры было возбуждено уголовное дело за то, что он ударил одного из воспитанников ногой в спину.

Как сообщалось на сайте прокуратуры ЯНАО, педагог увидел двух мальчиков, которые в ходе игры начали бороться. Мужчина указал им на недопустимость такого поведения. Подростки послушались его, но он все равно ударил одного из них.