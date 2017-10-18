Омский экспедитор расчленил девушку во время свидания из-за фиаско в постели

Омского экспедитора задержали по подозрению в убийстве молодой предпринимательницы, знакомой ему по работе. Об этом в среду, 18 октября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

13 октября 30-летняя омичка отправилась в гости к мужчине и не пришла домой ночевать. После того, как девушка не объявилась и на второй день, встревоженные родственники обратились в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что потерпевшая встречалась со знакомым ей по работе экспедитором. Осматривая территорию частного дома, где проживал мужчина, один из оперативников почувствовал резкий запах бензина от выгребной ямы. В ней полицейские и обнаружили расчлененное тело пропавшей молодой женщины, завернутое в простынь. Хозяин дома был задержан по подозрению в убийстве.

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«По версии следствия, подозреваемый зарубил потерпевшую топором, после чего расчленил и спрятал тело», — пояснила официальный представитель управления СКР по Омской области Лариса Болдинова.

На допросе задержанный пояснил, что убил свою жертву из-за оскорбления. Как сообщает «Комсомольская правда», якобы в тот вечер экспедитор предложил подруге заняться сексом, но не смог осуществить задуманное. Девушка обозвала его импотентом, и обидное слово стоило ей жизни. Мужчина несколько раз ударил гостью топором, затем расчленил тело бензопилой и выбросил в яму, выкопанную для установки уличного туалета.

4 октября стало известно о том, что житель Подмосковья получил пожизненный срок за убийство бывшей любовницы и ее ребенка. Он поджег дом, где спали женщина и ребенок, и скрылся с места преступления.