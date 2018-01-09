Кубанец принял бабушку за ведьму и убил ее

Следователи предъявили обвинение 27-летнему жителю Краснодарского края в убийстве своей 75-летней бабушки, в которой он увидел ведьму. Об этом во вторник, 9 января, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По данным ведомства, молодой человек приехал погостить к пенсионерке, проживавшей в частном доме в городе Ейске. Вечером 27 декабря 2017 года внук беспричинно нанес родственнице не менее 5 ударов металлическим ломом по голове и потом скрылся. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Тело женщины обнаружили 1 января 2018 года знакомые, которые пришли ее проведать.

Молодой человек объяснил следователям, что убил бабушку, приняв ее за ведьму.

В настоящее время он находится на лечении в психоневрологическом диспансере. Ему назначена экспертиза с целью установить степень вменяемости.

27 ноября сообщалось о вологодской пенсионерке, которая пыталась задушить трехлетнюю соседскую девочку, назвавшую ее Бабой-ягой. По версии следствия, инцидент произошел в начале ноября в одной из деревень Бабаевского района.

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