Пенсионерка задушила шестимесячного внука из жалости к дочери

Пенсионерка из Старого Оскола задушила шестимесячного внука, чтобы облегчить жизнь дочери. Об этом в среду, 20 декабря, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Белгородской области.

По версии следствия, пожилая женщина пришла в гости к своей дочери, проживающей в селе и воспитывающей двоих детей от разных отцов — восьми лет и шести месяцев. Решив, что дочери тяжело одной растить обоих мальчиков, бабушка задушила младшего.

На следующий день 71-летняя женщина была задержана по подозрению в убийстве.

В ноябре пенсионерка из Вологодской области придушила трехлетнюю соседку, обозвавшую ее бабой Ягой. В результате у девочки развилось психическое расстройство.

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