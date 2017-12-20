Застрелившую парня ради вирусного видео мать-одиночку отправят в тюрьму

Жительницу американского штата Миннесота Моналису Перес признали виновной в непредумышленном убийстве своего парня Педро Руиса. Об этом сообщает Star Tribune.

Отмечается, что 20-летняя женщина проведет за решеткой полгода, еще десять лет она будет находиться под надзором полицейских. Так как у нее двое детей, Перес будет отбывать срок частями — по 30 дней в год в течение следующих трех лет. После она получит право провести остаток срока под домашним арестом, при условии того, что в течение последующих десяти лет она будет соблюдать условия испытательного срока.

В июне этого года американка случайно убила своего парня во время съемки «одного из самых опасных роликов в истории» YouTube. Пара решила проверить, выдержит ли книга, сложенная на груди как «броня», выстрел из пистолета.

Перес утверждает, что провести этот опыт предложил ее молодой человек. Девушка рассказала, что долго уговаривала его не проводить эксперимент, но парень стремился к популярности на YouTube и был готов рискнуть.

Пара выбрала для съемок крупнокалиберный пистолет. Женщина выстрелила с расстояния полуметра: пуля, пройдя сквозь книгу, попала мужчине в грудь. От полученного ранения он скончался на месте. На момент убийства Перес находилась на восьмом месяце беременности.

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