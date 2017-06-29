Беременная американка застрелила бойфренда во время съемки вирусного видео

Жительница города Холстад (штат Миннесота, США) Монализа Перес (Monalisa Perez) по ошибке застрелила своего бойфренда Педро Руиса (Pedro Ruiz) в попытке снять вирусный видеоролик для блога на YouTube. Об этом сообщает издание Valley News Live.

По рассказам родственников, идея с пистолетом принадлежала молодому человеку. Он попросил девушку выстрелить ему в грудь и рассчитывал, что сможет остановить пулю книгой. Перес рассказала, что долго уговаривала его не проводить эксперимент, но парень стремился к популярности на YouTube и был готов рискнуть.

Слышавшие стрельбу вызвали полицию, на место также прибыли медики, но мужчина скончался до их приезда.

Перес, которая на момент съемки находилась на седьмом месяце беременности, обвиняется в непредумышленном убийстве. На данный момент она отпущена под залог в размере семи тысяч долларов. Пока суд рассматривает ее дело, ей предписано носить отслеживающее устройство и запрещено иметь доступ к огнестрельному оружию.