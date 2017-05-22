Интернет и СМИ
 

Facebook оказался не против призыва избить толстых детей

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Британская газета The Guardian опубликовала закрытые документы, которыми руководствуются модераторы Facebook при блокировке порнографии, сцен насилия и прочего чувствительного контента. На несколько необычных моментов обратило внимание издание The Next Web.

В документах идет речь о рамках дозволенного внутри соцсети. Так, в своде правил можно найти пункт под названием «Допустимое насилие», в котором разрешается пропускать в ленты пользователей фразы в стиле «Пни человека с рыжими волосами» или «Давай изобьем толстых детей». При этом фраза «Застрелите Трампа» считается недопустимой и трактуется как призыв к действию.

Практически все руководство посвящено проблемам контента, который в той или иной степени может оскорбить юзеров: это посты и изображения, касающиеся насилия, разжигания ненависти и терроризма. Модераторы также получают отдельные разъяснения по поводу неуместных постов, связанных с «порноместью», и правила поведения с публикациями, содержащими сцены жестокого обращения с животными.

Модератор обязан принять решение о допустимости контента в течение 10 секунд, что, вероятно, не дает сотрудникам возможности адекватно оценивать посты. Именно поэтому, отмечает издание, соцсеть обвиняют в ограничении свободы слова.

В апреле администрация Facebook пообещала оперативнее реагировать на жалобы юзеров после того, как в сети появилась трансляция с убийством человека в Кливленде (штат Огайо, США), а первый ролик с происшествием был заблокирован только спустя почти два часа.

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