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23:07, 12 июля 2025Мир

Раскрыты последствия решения ФРГ о дальнобойных ракетах для Украины

Военный Дэвис: Решение ФРГ о дальнобойных ракетах Украине усилит эскалацию с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис прокомментировал решение ФРГ о дальнобойных ракетах для Украины. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Дэвис раскрыл последствия решения Берлина и отметил, что мера усилит эскалацию с Россией.

«Сейчас мы, с западной стороны, предпринимаем дополнительные действия, которые носят еще более провокационный характер и увеличивают вероятность того, что эта война выйдет за пределы Украины. <...> Однако немцы берут инициативу в свои руки», — подчеркнул он.

Ранее российский посол в Германии Сергей Нечаев оценил возможность передачи ракет Taurus Украине. Он отметил, что Берлин может передать эти ракеты Киеву, так как правительство ФРГ решило засекретить поставки оружия на Украину.

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