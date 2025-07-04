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21:09, 4 июля 2025Мир

Российский посол оценил возможность передачи Украине ракет Taurus

Посол Нечаев: Германия может в итоге поставить ракеты Taurus Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gene Blevins / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Российский посол в Германии Сергей Нечаев оценил возможность передачи ракет Taurus Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, Берлин может передать эти ракеты Киеву, так как правительство ФРГ решило засекретить поставки оружия на Украину.

«Раньше такая информация была в открытом доступе. Мотив — не снабжать Россию достоверной полезной информацией. В этом контексте, конечно, никаких опций, включая поставки Taurus, исключать нельзя», — сказал дипломат.

Ранее немецкий политолог и журналист Патрик Бааб заявил, что ФРГ втянет себя в прямую конфронтацию с Россией из-за передачи Taurus Украине. «Так что немцы будут следующими жертвами конфликта», — предупредил он.

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