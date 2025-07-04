Российский посол оценил возможность передачи Украине ракет Taurus

Посол Нечаев: Германия может в итоге поставить ракеты Taurus Украине

Российский посол в Германии Сергей Нечаев оценил возможность передачи ракет Taurus Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, Берлин может передать эти ракеты Киеву, так как правительство ФРГ решило засекретить поставки оружия на Украину.

«Раньше такая информация была в открытом доступе. Мотив — не снабжать Россию достоверной полезной информацией. В этом контексте, конечно, никаких опций, включая поставки Taurus, исключать нельзя», — сказал дипломат.

Ранее немецкий политолог и журналист Патрик Бааб заявил, что ФРГ втянет себя в прямую конфронтацию с Россией из-за передачи Taurus Украине. «Так что немцы будут следующими жертвами конфликта», — предупредил он.